PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Ricarichiamo le batterie della pazienza, col cuore e la mente a fianco del Catania”

I Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, dopo la gioia per la vittoria dell’Italia a Euro 2020 torna – via Facebook – sulle questioni spinose da risolvere che riguardano la società rossazzurra:

“Abbiamo gioito, abbiamo esultato e ci siamo felicitàti per quanto fatto dalla nazionale. Adesso però è il momento di ritornare a pensare al nostro Catania. Iscrizione acquisita, mercato da fare, futuro da consolidare e potenziare. Il mercato da fare con budget ridotto, trattative per acquisire nuovi soci-finanziatori, affrontare le grane rappresentate dal crack Catania servizi (non per colpa della Sigi), risolvere le questioni con i creditori privati e istituzionali, non sono dinamiche facili da affrontare ma vanno affrontate con sicurezza, trasparenza e molto lavoro. Qualche giorno fa abbiamo parlato di coesione e amare più degli altri anni, non per riconoscenza ma, per dirla alla Machiavelli, per ragion di stato. Stiamo ricaricando le batterie della pazienza, stiamo raccogliendo quanta più forza mentale per affrontare il prossimo campionato, che sarà tra i più difficili e incerti di sempre considerando le condizioni in cui il Catania si appresta ad iniziare. Come sempre saremo lì, fianco a fianco al nostro Catania. Col cuore e con la mente. Finché morte non ci separi”.

