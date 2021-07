MERCATO: Russini, il Catania accelera

Altro colpo in canna per il reparto offensivo? Dopo il perfezionamento dell’ingaggio di Tommaso Ceccarelli, gli etnei fanno registrare importanti passi avanti anche sul fronte Simone Russini. Il laterale offensivo sinistro si è svincolato dal Cesena ed ha attirato l’interesse anche di Pescara, Foggia e Feralpisalò. Ma il Catania è in pole. L’Elefante aveva già sondato il terreno nella passata stagione, adesso però potrebbe essere più agevole arrivare al calciatore napoletano classe 1996, non essendo legato contrattualmente a nessuna squadra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***