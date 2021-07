MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Focalizzando l’attenzione sul girone C, il Catania mette sotto contratto fino al 2023 l’esterno offensivo Tommaso Ceccarelli. Biennale anche per il calciatore Andrea Bussaglia, che raggiunge l’intesa per il passaggio al Monopoli. Dopo avere lasciato la sponda rossazzurra della Sicilia per scadenza del vincolo contrattuale, il portiere spagnolo Miguel Angel Martinez firma con la Triestina un accordo di due anni con opzione per un’ulteriore stagione. Secondo i colleghi di tuttoc.com, l’ACR Messina valuta il ritorno del terzino classe 1991 Andrea De Vito – nell’ultima stagione in forza alla Cavese – ed il Catanzaro è pronto ad accogliere Andrea Romagnoli, portiere cresciuto nella Roma e reduce da un’esperienza con lo Spartak 2 nella seconda divisione russa.

La medesima fonte indica un sondaggio effettuato dal neo promosso Taranto per l’esperto difensore ex Catania Raffaele Schiavi, ora svincolato, ed avvicina il Foggia all’attaccante classe 1998 Francesco Felleca, reduce da due stagioni al Ghiviborgo. Secondo quanto riportato da tuttocalciopuglia.com, il Bari sta pensando al centrale difensivo Salvatore Monaco per rinforzare il reparto arretrato. L’avellinese Fabio Tito, invece, finisce nel mirino del Padova (fonte tuttomercatoweb.com). Roberto Pierno, terzino destro di proprietà del Lecce, dovrebbe unirsi alla Virtus Francavilla nei prossimi giorni (fonte tuttocalciopuglia.com). Michele Vano, Pietro Cianci ed Eric Lanini tra i profili valutati in attacco dal Palermo, che intanto dovrebbe chiudere a breve per Giuseppe Fella (Salernitana).

