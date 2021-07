UFFICIALE – Martinez alabardato, la Triestina: “Portiere con un curriculum di tutto rispetto”

Nota stampa U.S. Triestina Calcio 1918

U.S. Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Miguel Angel Martinez. Il giocatore si è legato in questi minuti alla causa alabardata sottoscrivendo un contratto di durata biennale con opzione da parte della Società per un’ulteriore stagione. Nato a Madrid il 16 febbraio 1995, 185 cm di statura, Miguel Angel Martinez è un portiere con alle spalle un curriculum di tutto rispetto. Cresciuto nella florida cantera del Real Madrid nella quale ha fatto tutta la trafila delle giovanili, dopo un’esperienza di un anno e mezzo al Getafe è approdato in Italia, al Catania, nella stagione 2016/2017. Ha vestito la maglia rossazzurra per quattro stagioni, inframezzate dal prestito in patria al CF San Agustin nell’annata agonistica 2018/2019. Seguito nelle ultime settimane da diversi club anche di categoria superiore, ha scelto Trieste ed è pronto ad unirsi al gruppo alabardato mettendosi a disposizione di Mister Bucchi e dello staff. Benvenuto all’Unione, Miguel Angel!

