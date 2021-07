MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti di mercato delle ultime ore. Catanzaro scatenato

Come di consueto, diamo uno sguardo a come si stanno muovendo le società del girone C di Serie C nelle ultime ore.

Spicca il Catanzaro, davvero molto attivo sul mercato essendosi assicurato il diritto alle prestazioni sportive dei vari Nana Welbeck, Francesco Bombagi, Matteo Legittimo e Alberto Tentardini. Un poker di acquisti di spessore per la categoria. Sempre in Calabria, la Vibonese rinnova l’accordo con la promettente punta Domenico La Ragione, classe 2001, e sta lavorando per definire l’acquisto del centrale difensivo Mattia Polidori, che ha fatto bene a Grosseto. Alcune nuove idee per il centrocampo del Bari: l’ex Trapani Anthony Taugourdeau, il laziale Alessandro Rossi (fonte Il Quotidiano Italiano) ed il capitano del Monza Andrea D’Errico (fonte gianlucadimarzio.com).

Alle battute conclusive l’avventura al Palermo dell’attaccante palermitano Andrea Saraniti, trattato dal Gubbio che offre un biennale (fonte Giornale di Sicilia). Difficilmente si muoverà da Avellino il difensore Luigi Silvestri, a meno di un’offerta irrinunciabile. Reggiana e Avellino ci provano per il terzino sinistro del Catania Giovanni Pinto. Il Pescara, che attende ancora di conoscere se ripartirà o meno dal girone C di Serie C, vicino all’ingaggio del difensore Gianmarco Ingrosso, reduce dall’esperienza nelle file del Cosenza (fonte tuttoc.com). Termina l’esperienza alla Turris dell’attaccante Fabio Longo, capitano dei corallini nelle ultime tre stagioni. Sfuma, infine, lo scambio di maglie tra Ermanno Fumagalli (Foggia) e Diamante Crispino (Virtus Francavilla).

