MERCATO SERIE C: girone C, i principali movimenti di mercato delle ultime ore

Riportiamo le operazioni di mercato più significative delle ultime ore, relativamente al girone C di Serie C.

La Turris si è assicurata il diritto alle prestazioni sportive del difensore mancino Mickael Varutti, classe 1990, reduce dal biennio di Modena: contratto biennale. I corallini, inoltre, acquisiscono a titolo temporaneo dall’Atalanta il cartellino dell’esterno sinistro Enrico Zanoni, classe ’99. Torna a Monopoli il laterale Orlando Viteritti, i biancoverdi lo prelevano dal Potenza sottoscrivendo un accordo di due anni. I potentini, inoltre, risolvono il contratto con il difensore Diego Conson, vicino al Siena. La Vibonese ratifica l’intesa con il centrocampista Luca Cattaneo per il rinnovo.

L’esperto difensore Fabio Gavazzi, dopo avere risolto con il Foggia passa alla Vis Pesaro. L’Avellino indirizza il mirino sul roccioso centrale difensivo Salvatore Monaco e sull’esterno scuola Roma Aleandro Rosi, entrambi in forza al Perugia (fonte Il Mattino). Il Catanzaro sembrava ad un passo da Matteo Legittimo, ma il difensore prende tempo. Non si esclude un ritorno al Cosenza, soprattutto in caso di ripescaggio del club in Serie B (fonte cosenzachannel.it). Daniele Sarzi Puttini, conclusa l’esperienza al Bari, è rientrato all’Ascoli che potrebbe cedere nuovamente il ragazzo al Pescara in prestito con diritto di riscatto (fonte picenotime.it).

Il Pisa è interessato all’attaccante del Palermo Lorenzo Lucca, i toscani potrebbero utilizzare come pedina di scambio Francesco Belli (fonte Corriere dello Sport). L’attaccante Samuele Neglia sembra destinato a lasciare Bari, destinazione Reggiana. Secondo Sky Sport, il Foggia lavora a una trattativa che porterebbe in rossonero il centrocampista della Turris Antonio Romano. Fresco di addio all’Avellino, è ormai ad un passo dal Pescara il centrale difensivo di proprietà della Fiorentina Julian Illanes.

