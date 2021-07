EX ROSSAZZURRI: Castro approda nel club che ha acquistato Balotelli

Dal 2012 ha sempre militato in Italia indossando le casacche di Catania (2012-2015), Chievo Verona (2015-2018), Cagliari (2018-2020) e SPAL (2020-2021). La scorsa stagione per il centrocampista offensivo Lucas Castro arrivò il momento di lasciare il nostro Paese. La SPAL infatti definì il trasferimento del ‘Pata’ al Fatih Karagümrük, società calcistica con sede nel quartiere Vefa – situato nel distretto di Fatih – nel comune metropolitano di Istanbul. L’argentino ripartì dalla Süper Lig, massima serie del campionato turco. Nelle ultime ore ha cambiato nuovamente casacca, continuando a giocare in Turchia, precisamente all’Adana Demirspor, compagine fresca di promozione dalla B che ha di recente tesserato Mario Balotelli. Entusiasmo nel club turco che punta con decisione sulle potenzialità del 32enne ex calciatore rossazzurro, dal canto suo motivato a recitare un ruolo da protagonista.

