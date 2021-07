MONTEAGUDO (Video): le migliori giocate del calciatore argentino

Canale argentino mai del tutto abbandonato dal Catania, che scommette su Juan Cruz Monteagudo. Nato a Buenos Aires ma cittadino italiano, il difensore ha vestito in carriera la maglia del Club Atlético Nueva Chicago, sommando complessivamente 72 presenze e realizzando 3 gol, giocando anche in Cile con il Club de Deportes Puerto Montt. L’atleta sudamericano, presentandosi ai microfoni del sito ufficiale rossazzurro, si è descritto come difensore centrale. Mancino di piede, in realtà Monteagudo può anche ricoprire il ruolo di terzino sinistro malgrado la stazza fisica imponente. Attraverso un filmato reperito su Youtube è possibile apprezzare alcune giocate del calciatore argentino classe 1995:

