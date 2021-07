PELLEGRINO: “Vorremmo aprire un ciclo, attacco invidiato da tanti”

Il Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino fiducioso sul progetto presente e futuro rossazzurro, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Vorremmo aprire un ciclo, il sogno è costruire un’era sportiva fatta di valorizzazione dei giovani, di risorse del vivaio, ma servono tempo e pazienza. Parlare di una rifondazione tecnica all’interno del vivaio non ti dà immediatezza. I risultati si vedranno a medio lungo termine e due, tre ragazzi sono già in prima squadra. Attacco? Sarao, Russotto e Piccolo sono rodati. Russini, Ceccarelli ed Estrella validissimi, quanto di meglio potessimo trovare. Ricordiamoci anche che abbiamo Reginaldo. Un reparto che in tanti ci invidiano. Piccolo sta benissimo, sarà un nuovo acquisto che avevamo in casa”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***