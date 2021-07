SERIE B – SPAL: “Tacopina, contratto preliminare d’acquisto nei prossimi giorni. Ad agosto si chiude”

La SPAL conferma che ormai è in via di definizione la trattativa per l’acquisizione della società ferrarese da parte di Joe Tacopina. Ci si avvia verso la firma del contratto preliminare d’acquisto, come accadde nei mesi scorsi a Catania prima che sfumasse a sorpresa l’accordo con il club rossazzurro. Questo il comunicato della SPAL: “La società S.P.A.L. srl comunica che a seguito dei contatti avvenuti nei giorni scorsi tra l’attuale proprietà e il gruppo guidato dall’avvocato Joe Tacopina, è stato trovato un accordo che porterà alla sottoscrizione di contratto preliminare nei prossimi giorni. Al contratto preliminare, farà seguito un periodo di due diligence finalizzato al passaggio di quote entro la prima decade di agosto”.

