STAMPA STABIESE: “Reginaldo-Juve Stabia, al momento solo rumors”

Da qualche giorno avanza l’ipotesi di un Reginaldo diretto alla Juve Stabia. Dalla stampa campana, nello specifico StabiaChannel.it, si legge però che “al momento si tratta di semplici rumors e non di una trattativa avviata, tanto più che l’apporto del calciatore carioca, sia in termini realizzativi che di assist, non è più quello dei tempi d’oro. Il centravanti ha tra l’altro già giocato in Campania riuscendo, con addosso la maglia della Paganese, a raggiungere la doppia cifra durante il campionato 2016/17. L’identitikit non è certo di quelli tratteggiati dalla dirigenza nei giorni scorsi, anche se garantirebbe un contributo prezioso in termini di esperienza al netto della lunga militanza tra serie A e B”.

