VULPIS (vice pres. Lega Pro): “Dal Catania all’Avellino, tutti sperano nel salto. Serie C sembra un torneo di B”

Intervenuto a TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, il vicepresidente della Lega Pro Marcel Vulpis ha parlato del prossimo campionato di Serie C: “Sarà un campionato di C che sembra una B per la presenza e la qualità dei club che vi parteciperanno. Pensate soltanto alla Sicilia, ci sono Palermo, Catania e Messina che hanno un seguito importante. Parliamo della quinta, decima e tredicesima città per numero di abitanti. Avremo il Foggia di Zeman, c’è l’Avellino. Di questi sette mesi nel mio nuovo ruolo mi porto il senso di umanità che ho incontrato da parte delle varie dirigenze. Tutti ci credono e sperano nel salto di categoria. Oggi siamo il calcio vero italiano, quello dei territori, siamo la dimensione vera che A e B hanno perso”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***