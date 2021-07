EX ROSSAZZURRI: il Bari riflette su un eventuale ritorno di Tonucci

In uscita dalla Juve Stabia che necessita di abbassare il monte ingaggi, il difensore ex Catania Denis Tonucci è stato proposto al Bari. Si tratterebbe di un ritorno per lui in biancorosso dopo la sessantina di presenze collezionate in tre stagioni a Bari. La società pugliese riflette, magari considerando l’ipotesi di accogliere Tonucci attraverso uno scambio di giocatori. In ogni caso la Juve Stabia proverà a piazzarlo altrove entro la chiusura della sessione estiva del calciomercato, non rientrando nei parametri soprattutto economici delle Vespe.

