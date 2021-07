EX ROSSAZZURRI – Silvestri: “Difficile rifiutare Modena, pochi progetti del genere in Lega Pro”

Nei giorni scorsi ha salutato tifosi ed ormai ex compagni di squadra ripartendo da Modena. Il difensore ex Catania Tommaso Silvestri spera di vivere una stagione da grande protagonista in maglia gialloblu. Queste le sue parole riprese dalla Gazzetta di Modena: “Era difficile rifiutare, progetti del genere ce ne sono pochi in Lega Pro. Ovviamente ciò comporta responsabilità, ma ben vengano perchè credo che a 29 anni un giocatore possa essere solo stimolato. Amo impostare l’azione, mi piace giocare palla e grinta e carattere sono le mie qualità migliori. Arrivo qui in punta di piedi, spero di poter dare una mano ai più giovani e trascinare allo stesso tempo il gruppo nei momenti più importanti. In difesa c’è molta concorrenza e tanti giocatori forti ed esperti, credo si possa fare un ottimo campionato e c’è sicuramente una buona base di partenza. Alle spalle c’è una società seria e solida e la famiglia Rivetti vuole riportare il Modena nei palcoscenici che merita. Siamo il Modena, abbiamo un blasone e una tradizione e dovremo conquistare più punti possibili”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***