ASS. SPORT CATANIA risponde: “Presentato progetto riqualificazione stadio, manto erboso pronto per la prima di campionato in casa”

L’Assessore allo Sport del Comune di Catania Sergio Parisi risponde alle parole di Vincenzo Parisi, Presidente del ‘Comitato Cittadino Romolo Murri’, in merito alle condizioni precarie del manto erboso dello stadio “Angelo Massimino” intervenendo ai microfoni di Rei Tv: “In questi giorni abbiamo sentito il Calcio Catania per quanto riguarda i lavori di loro competenza, mi riferisco alla manutenzione del manto erboso e ai lavori di pulizia che devono avvenire prima dell’inizio di ogni partita di campionato. Nel frattempo il Comune sta portando avanti una serie di lavori di manutenzione, alcuni anche propedeutici all’ottenimento dell’agibilità. E’ stato effettuato lo scerbamento intorno allo stadio, sono stati fatti dei lavori sulla manutenzione ed il potenziamento della rete idrica per dare più acqua al manto erboso. Il tutto in sinergia con il Calcio Catania per farsi trovare pronti per la prima di campionato in casa. Lo stadio non vede una manutenzione straordinaria da circa 25 anni. Nelle settimane scorse abbiamo presentato il progetto di riqualificazione dell’intero impianto sportivo, appena sarà approvato il bilancio avvieremo l’iter per individuare chi si dovrà aggiudicare i lavori”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***