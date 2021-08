BALDINI: il 9 agosto sarà un giorno importante anche per il mister…

Lunedì 9 agosto scade il termine per il deposito alla Lega Pro della fideiussione integrativa per lo sforamento del tetto di un milione di euro degli ingaggi rispetto a quelli della scorsa stagione. Circa 500mila euro da versare per fare in modo di non rendere nulli i nuovi contratti depositati e alcuni relativi alla scorsa stagione. Giocatori in attesa di capire quale evoluzione conoscerà la vicenda, ma anche mister Francesco Baldini. L’allenatore di Massa, infatti, dopo la scadenza dell’accordo che lo legava al Catania fino a giugno, ha firmato un nuovo contratto il mese scorso. Contratto che rischia di perdere qualsiasi esecutività qualora la società non presenti la fideiussione.

