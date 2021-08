MERCATO: Dall’Oglio, confermato interesse concreto del Palermo

Il Catania rischia di perdere Jacopo Dall’Oglio. Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, il centrocampista rossazzurro piace e non poco al Palermo. I rosanero seguono con particolare attenzione l’evolversi dello scenario in casa Catania, pronti a fiondarsi sul giocatore nel caso in cui il club etneo non avesse le carte in regola per opporre resistenza. Il Palermo fiuta l’occasione di tesserare il milazzese classe 1992 a costo zero. Sarebbe, oltretutto, un profilo assai gradito al tecnico Giacomo Filippi che lo conosce bene per avere lavorato con lui ai tempi del Brescia.

