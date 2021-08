BALDINI: “Siamo in fase di rodaggio. Avremo assenze anche per problemi di tesseramento, Maldonado non andrà via”

Prima conferenza stampa stagionale per Francesco Baldini, curioso di vedere all’opera il Catania sabato a Vibo Valentia in Coppa Italia:

“Non so se ci sono squadre pronte in questo momento. Anche il Catania è in fase di rodaggio. I ragazzi hanno lavorato molto bene e con impegno in questo periodo. E’ già un punto di vantaggio per noi. Il ritiro di pre-campionato è stato lungo, complicato per qualche vicenda di Covid che ci ha costretto a disputare una sola gara amichevole ma abbiamo cercato di sopperire giocando spesso tra di noi. I ragazzi sul piano atletico non sono al 100% ma hanno svolto un buon ritiro. Sabato avremo qualche assenza per problemi di tesseramento comunque risolvibili in tempo per l’inizio del campionato. Potremo vedere in campo qualche ragazzo nuovo e giovane. Claiton accusa una piccola distorsione ma da lunedì penso sia riaggregato alla squadra. Out anche Albertini. Maldonado? E’ assolutamente importante per la squadra, non abbiamo nessuna intenzione di privarcene. Penso abbia le condizioni migliori per poter ancora migliorare quest’anno, rappresenta un capitale della società”.

“Fin dal primo giorno ho detto che mi interessa avere a disposizione un centravanti di peso ma mi piacerebbe anche un falso nueve che non dà punti di riferimento. Siamo alla ricerca di questa tipologia di attaccanti e il Direttore ha la mia massima fiducia. Manca ancora qualcosa ma siamo in totale sintonia con il Direttore, lavoriamo con delle idee ben precise. Mancano sicuramente un attaccante, un difensore centrale, un centrocampista però ci sono ancora 10 giorni di mercato, mi è stato garantito che la rosa verrà completata e sarà di livello. Sono già contento dei giocatori a disposizione. I nuovi si sono integrati molto bene, logico che sono andati via dei punti di riferimento (Silvestri, Sarao, Dall’Oglio, Welbeck), però questa squadra si mette a completa disposizione. Ci vorrà un pò di tempo per riformare il gruppo ma i vecchi stanno contribuendo in maniera importante per l’amalgama del Catania”.

“Esordio in Coppa Italia? C’è curiosità di vedere all’opera chi sarà a disposizione. Ripeto, il Covid non ci ha permesso di fare amichevoli, dovevamo disputarne altre ma le abbiamo dovute sospendere per via del protocollo sanitario. E’ una partita che affronteremo in maniera molto seria, utile per capire come ci stiamo avvicinando al campionato. Lo spirito è quello giusto. Monteagudo titolare? Sì. Possiede margini di miglioramento importanti, lo abbiamo studiato e conosciuto. Moduli? Parlo di occupazione degli spazi, alcune volte con tre attaccanti davanti lavorando su determinate zone di campo, in altre occasioni magari potremo occupare il campo in maniera diversa. In questo momento, se dobbiamo parlare di numeri, abbiamo lavorato sul 4-3-3 e le sue varianti come il 4-1-4-1. Moduli che ci possono permettere di andare a pressare in avanti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***