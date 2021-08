CONVOCATI: Catania in Calabria con tante assenze, 18 giocatori in lista

Al termine della rifinitura, svolta in mattinata a Torre del Grifo, l’allenatore del Catania Francesco Baldini – che ha rilasciato anche alcune dichiarazioni – ha convocato 18 calciatori per la sfida alla Vibonese, in programma sabato alle 17.30 allo stadio “Luigi Razza” e valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C 2021/22. Rossazzurri in ritiro pre-gara da stasera, in Calabria. Martedì, alle 18.00, primo allenamento in vista di Monopoli-Catania, in calendario sabato 28 agosto alle 20.30. Assenti Sala, Stancampiano (di conseguenza giocherà Truppo dall’inizio), Pino, Noce, Claiton, Sales, Ercolani, Cataldi, Estrella, Sipos e Gatto.

PORTIERI

32 Francesco Borriello

22 Michele Truppo

DIFENSORI

26 Luca Calapai

17 Antonio Giosa

18 Juan Cruz Monteagudo

19 Giovanni Pinto

29 Andrea Zanchi

CENTROCAMPISTI

30 Giulio Frisenna

4 Luis Alberto Maldonado Morocho

5 Alessandro Provenzano

8 Giacomo Rosaia

ATTACCANTI

33 Gabriel Bianco

11 Tommaso Ceccarelli

10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca

14 Antonio Piccolo

20 Simone Russini

31 Flavio Russo

7 Andrea Russotto

