CALCIO CATANIA: “A proposito dell’utilizzo dell’hashtag #resistiamodal1946…”

L’utilizzo dell’hashtag #resistiamodal1946 ad opera del Calcio Catania ha generato qualche turbolenza all’interno della tifoseria rossazzurra. La società etnea ha spiegato, sui social, le ragioni della scelta:

A proposito del nostro hashtag #️⃣

❤️dal 1946💙

L’anno di fondazione del club è sempre stato bandiera e trofeo, per il Catania e per i suoi tifosi. Essere “46” vuol dire coltivare una passione sempre giovane, nell’anno del 75esimo “compleanno rossazzurro”.

❤️#(r)esistiamo dal 1946

Esistiamo dal 1946 e siamo felici di essere ancora noi, quelli nati il 24 settembre di un anno ormai lontano, e di aver saputo scongiurare, INSIEME A VOI E GRAZIE A VOI, ciò che ad un certo punto sembrava ineluttabile. Così, abbiamo voluto sottolineare il valore della vostra e nostra resistenza nei momenti più difficili.

💙 (r)esistenza, lavoro e ambizione (R)esistere non vuol dire certamente rinunciare alle ambizioni ma, per noi, significa affrontare ogni imprevisto raddoppiando gli sforzi, confidando sempre in un futuro migliore.

