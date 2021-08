COPPA ITALIA SERIE C: primo turno, tutte le partite in programma

Giovedì la gara Pescara-Olbia ha aperto le danze in Coppa Italia Serie C con il successo dei padroni di casa caratterizzato dai gol di Galano (71′) e Cancellotti (78′). Riportiamo di seguito tutte le gare valevoli per il primo turno eliminatorio della competizione. Catania, Palermo e ACR Messina rispettivamente in campo contro Vibonese (fuori casa), Picerno (tra le mura amiche) e Juve Stabia (in trasferta).

19.09. 20:45 Pescara 2-0 Olbia

21.08. 16:00 Pro Vercelli – Pergolettese

21.08. 17:00 Virtus Verona – Giana Erminio

21.08. 17:30 Legnago – Lucchese

21.08. 17:30 Palermo – Picerno

21.08. 17:30 Teramo – Monterosi Tuscia

21.08. 17:30 Vibonese – Catania

21.08. 18:00 Ancona – Matelica Montevarchi

21.08. 18:00 Feralpisalò – Pro Patria

21.08. 18:00 Pontedera – Mantova

21.08. 18:00 Renate – Seregno

21.08. 18:00 Siena – Fermana

21.08. 18:00 Vis Pesaro – Modena

21.08. 18:30 Triestina – Trento

21.08. 21:00 Bari – Fidelis Andria

21.08. 21:00 Virtus Entella – Fiorenzuola

21.08. 21:00 Foggia – Paganese

21.08. 21:00 Grosseto – Campobasso

21.08. 21:00 Juve Stabia – ACR Messina

21.08. 21:00 Monopoli – Potenza

21.08. 21:00 Viterbese – Gubbio

