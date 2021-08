CALCIO CATANIA SERVIZI: udienza terminata, la successiva è stata fissata a settembre

C’era attesa quest’oggi per l’udienza legata al ricorso cautelare avente ad oggetto la richiesta di sequestro conservativo fino a 3 milioni di euro nei confronti del Calcio Catania S.p.A. e, per importi più bassi, compresi tra 500 mila e 2 milioni e mezzo di euro, all’indirizzo degli amministratori che si sono succeduti nel tempo. Sentite le parti chiamate in causa, da un lato i legali della Catania Servizi che gestiva Torre del Grifo Village e rilevano presunte condotte di mala gestio nel corso della gestione della Srl fallita a settembre, dall’altro quelli che prendono le difese della società dell’Elefante. L’udienza è terminata, la seconda è stata fissata per la seconda metà di settembre e la decisione del Tribunale verrebbe assunta entro il mese di ottobre.

