CALCIO SICILIANO – Lo Monaco: “Un mese e mezzo fa presentata offerta d’acquisto del Palermo, ma…”

L’ex dirigente di Catania e Palermo Pietro Lo Monaco confessa di avere formulato un’offerta d’acquisto del club rosanero, poi ritirata:

“Un mese e mezzo fa, io e la mia società di consulenze, abbiamo fatto un’importante offerta per il Palermo Calcio – ha spiegato Lo Monaco ai microfoni di PalermoLive – La società ha ricevuto proprio quello che chiedeva. Dunque, Mirri, l’offerta l’ha senz’altro ricevuta, evidentemente ha ritenuto opportuno non dare seguito. Non c’è stato un comportamento lineare. Nonostante l’offerta ricevuta, continuavano a propendere verso altre strade. Di conseguenza il gruppo ha dovuto ritirare l’offerta. Ho ricevuto da un gruppo straniero la proposta di rilevare una società di Serie B e mi sono permesso di fargli presente che anche in C c’erano squadre che potevano essere valutate tranquillamente come club di B e di A. Tra queste anche il Palermo. Hanno portato avanti una trattativa per un mese e mezzo circa, il tutto in totale discrezione. Ci sono stati contatti fra Lazard, il Palermo ed il mio gruppo con tanto di due diligence. Abbiamo esaminato anche tutta la situazione contabile ed amministrativa del Palermo. Poi abbiamo avanzato un’offerta, che era l’offerta che voleva il Palermo. Ma ad un certo punto l’attuale proprietà ha ritenuto di assumere dei comportamenti inadeguati. L’unica cosa da fare è stata ritirare l’offerta”, ha concluso Lo Monaco.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***