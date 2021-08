MERCATO: si complica la pista Rauti per il reparto offensivo

E se Nicola Rauti non si muovesse dal Torino? Eventualità tutt’altro che da escludere in casa granata. L’attaccante piace in Serie B e C, categoria in cui è anche noto l’interesse del Catania. Il Toro, però, visto l’infortunio al perone di Andrea Belotti e la contemporanea indisponibilità di Simone Zaza, anch’egli infortunato, ha carenza di attaccanti in organico e sembra orientato a non lasciare partire Rauti. Pista complicata, dunque, per il Catania che continua a sondare diversi profili sul mercato in relazione al reparto offensivo.

