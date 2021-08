CURIOSITÀ: Ceccarelli ritrova Piccolo dopo otto anni

Tra i volti nuovi del Catania 2021/22 figura quello di Tommaso Ceccarelli. L’attaccante romano, vero colpo di mercato della società rossazzurra, è approdato alle pendici dell’Etna dopo essersi svincolato dalla Feralpisalò e qui ritroverà una sua vecchia conoscenza: Antonio Piccolo. Entrambi, infatti, furono tesserati dalla Virtus Lanciano disputando il campionato di Serie B 2012/13. Tuttavia per l’ex Primavera della Lazio l’esperienza in Abruzzo non fu particolarmente felice, con appena 3 gare giocate per un totale di 79’, anche a seguito di problemi fisici.

Molto più positivo fu invece l’impatto del calciatore napoletano che a Lanciano rimase per ben tre stagioni. Arrivato nel gennaio del 2013, l’ex Cremonese contribuì in maniera fondamentale alla salvezza dei frentani, siglando 7 reti e 5 assist in 19 partite. Dopo l‘ottima partenza in terra abruzzese, le successive due stagioni e mezzo furono costellate da alti e bassi, sebbene la sua esperienza con la casacca rossonera si sia conclusa con 109 presenze, 25 gol e 10 assist. Adesso, ad otto anni di distanza da quell’avventura, entrambi si sono ritrovati al servizio di mister Baldini, carichi in vista della prossima stagione.

