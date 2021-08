CATANIA: largo ai giovani, comincia ad abbassarsi l’età media della rosa

La scorsa stagione il Catania deteneva il primato dell’esperienza nel girone C di Serie C. Adesso, pian pianino, si abbassa l’età media della rosa a disposizione di Francesco Baldini ed è stata una precisa scelta del mister, oltre che un apposito indirizzo della dirigenza. Più giocatori di gamba, maggiore freschezza atletica per affrontare un campionato dove la corsa e la grinta rappresentano caratteristiche molto importanti. Questo l’obiettivo del Catania in sede di mercato. I recenti ingaggi di Juan Cruz Monteagudo (25 anni), Simone Russini (25), Felipe Estrella (20), Riccardo Cataldi (20), Michele Truppo (18) e Gabriel Bianco (18), oltre alla contemporanea presenza nell’organico di elementi come Luis Maldonado (25) e Mario Noce (21), rappresentano un indice del fatto che si vada verso la direzione di un progressivo ringiovanimento della squadra. Attesi, nei prossimi giorni, altri innesti di giovani promettenti che confermeranno il trend.

