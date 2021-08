CATANIA: presentati sponsor e divise ufficiali 2021/22

Sono stati presentati sponsor e divise ufficiali per la stagione rossazzurra 2021/22. Tra i presenti nella Sala Congressi di Torre del Grifo Village, il primo a prendere la parola è stato Sergio Santagati, uno dei componenti della Sigi. Riconfermato l’accordo con Super Conveniente, main sponsor del Calcio Catania. Il marchio di Grimaldi Lines, invece, figurerà come second sponsor, Ulisse co-sponsor, Caffè Lo Re e Bacco saranno i back sponsor, Comer Sud e Pasticceria Sauvage sleeve sponsor.

Massimo Beltempo, Amministratore aziendale di Linea Oro Sport, ha così presentato l’intesa perfezionata con la società etnea per la distribuzione delle nuove maglie:

“La nostra azienda esiste da circa 30 anni e opera nel settore delle forniture sportive. Negli ultimi cinque anni abbiamo fortificato il rapporto con Nike, diventando per loro un punto di riferimento in relazione alla gestione delle società professionistiche e dilettantistiche. Per noi il Calcio Catania è stata una sfida. Abbiamo concretizzato l’accordo con uno staff cordialissimo, c’è stata subito una forte empatia cercando di andare incontro alle esigenze della società, dei tifosi e della città. Abbiamo raccolto in queste ultime settimane tantissimi feed di tifosi, negozianti e distributori. C’è un forte attaccamento alla maglia ed al Calcio Catania. Cerchiamo di metterci anche il nostro amore in quello che facciamo.

“Passando agli aspetti strettamente legati alla maglia, abbiamo lavorato su una base unica e con le personalizzazioni l’abbiamo resa quanto più vicina possibile alle esigenze di tutti. La prima maglia ricalca la storicità dei colori del Catania, le linee verticali sono anche a forma di vulcano sopra. La seconda maglia presenta delle righe orizzontali con gli stessi colori del Catania. Per quanto concerne la terza divisa cambia solo il colore di fondo, nero. Il tessuto Nike ha un trattamento che aumenta la traspirabilità del prodotto nella parte posteriore. La base dei colori l’abbiamo definita in piena sinergia con la società attraverso videocall. Abbiamo inizialmente preferito puntare sulla produzione riservata a giocatori e staff tecnico, poi lavoreremo sui prodotti riferiti al merchandising che saranno molto particolari. Rimarrete favorevolmente colpiti dalla gestione del merchandising, dalla realizzazione dall’estetica. Marchio Catania e Nike sicuramente hanno un peso rilevante. Vorremmo fare partire il merchandising e lo store nei primi giorni di settembre”.

Al negozio ‘La Rinascente’, inoltre, ci sarà la possibilità di usufruire di un corner che sarà adibito alla rivendita degli articoli legati al merchandising del Calcio Catania.

Di seguito le divise da gioco indossate da Antonio Piccolo, Juan Cruz Monteagudo, Giovanni Pinto, Andrea Sala e Giuseppe Stancampiano:

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***