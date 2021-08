CATANIA: si riparte con tutte le incognite del caso, i tifosi vogliono rispecchiarsi in una squadra che li renda orgogliosi

Sono trascorsi oltre tre mesi da quel Catania 1-3 Foggia che pose fine al sogno promozione dei rossazzurri tramite playoff. Strada sbarrata da subito per i rossazzurri, eliminati già al primo turno degli spareggi e per di più giocando al “Massimino”. Un Catania partito forte con il piede schiacciato sull’acceleratore e propositivo ma che, alle prime difficoltà, crollò sotto i colpi dell’ex Curcio e dell’imprendibile Balde, autore di una doppietta. Gli etnei, evidentemente, pagarono anche le voci legate all’extra campo con in primo piano le difficoltà finanziarie e la trattativa sfumata per il passaggio di consegne a Joe Tacopina, dopo che le parti avevano sottoscritto nei mesi precedenti un preliminare d’acquisto.

Problemi tuttora presenti. E’ scattato il campanello d’allarme in casa Catania dopo il mancato pagamento degli stipendi alla scadenza del 2 agosto, anche perchè di impegni da onorare ce ne sono ancora tanti ed il momento impone serie riflessioni. Le domande sono sempre le stesse: Sigi sarà davvero in grado di adempiere alle successive scadenze federali, a prescindere dall’eventuale ingresso di nuovi investitori? Come abbattere l’elevato monte debiti? Si da parla da tempo della nomina di un nuovo CdA e dell’ingresso di altri soci, ma la situazione appare ancora poco chiara.

In questo scenario che presenta mille insidie ed incognite, riparte ufficialmente la stagione del Catania dalla Coppa Italia Serie C. La Vibonese del presidente Pippo Caffo – tifoso rossazzurro fin dalla più tenera età – sulla strada dell’Elefante. Un avversario che esordirà davanti al pubblico amico e ci terrà a ben figurare. L’auspicio è che il Catania risponda presente perchè, al netto delle incertezze sul piano societario, adesso si fa sul serio e chi scenderà in campo dovrà fare fino in fondo il proprio dovere meritando il sostegno dei tifosi. Al di là delle vicende extra campo, snodi fondamentali per il futuro rossazzurro, i catanesi vogliono rispecchiarsi in una squadra di cui andare fieri ed orgogliosi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***