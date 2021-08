MERCATO: settimana prossima si dovrebbe chiudere per un difensore centrale

Manca poco più di una settimana alla chiusura della sessione estiva del calciomercato. Mentre il tecnico Francesco Baldini ha ricevuto garanzie dal Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino in merito ai problemi di tesseramento che riguardano alcuni calciatori – risolvibili in tempo per l’inizio del campionato – settimana prossima il dirigente rossazzurro dovrebbe portare a termine l’acquisto di un nuovo centrale difensivo. Dopo avere prelevato Luca Ercolani, l’obiettivo primario rimane Stefano Negro (Monza), ma si registrano contatti anche per un eventuale ritorno in Sicilia di Moïse Emmanuel Mbende (Viterbese) e altri profili come lo svincolato Marco Migliorini. Si proverà anche a prelevare un centrale difensivo mancino di piede, ma al momento non è la priorità. Qualora dovesse arrivare, Claiton sarebbe in partenza.

