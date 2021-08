COLOMBO (all. Monopoli): “Il Catania ha ottime qualità e idee, determinanti i duelli individuali sugli esterni”

Conferenza stampa alla vigilia di Monopoli-Catania. L’allenatore biancoverde Alberto Colombo spera di partire col piede giusto, consapevole che non sarà facile contro i rossazzurri:

“Credo che il Catania, al di là dei presunti problemi veri o reali dal punto di vista economico che attanagliano la società, è una squadra di tutto rispetto con ottime qualità e idee. Se pensiamo che loro siano in difficoltà sul piano psicologico secondo me facciamo un grandissimo errore. Non sottovalutiamo questo aspetto, troveremo di fronte una squadra con dei valori importanti e dovremo essre al massimo delle condizioni – periodo permettendo – per poter affrontare alla pari una delle squadre che per blasone e qualità può essere definita una delle grandi del nostro girone. Spero di trovare un Monopoli come quello visto sabato con il Potenza per generosità, voglia di soffrire insieme, trovando le soluzioni per mettere in difficoltà l’avversario, sapendo leggere situazioni e partita. La capacità di lettura sarà importante, la crescita individuale spero sia costante ed evidente, portando ad una crescita collettiva in termini di condizione, qualità ed espressione del gioco”.

“A parte Starita tutti gli altri attaccanti sono in condizione preciaria perchè non hanno fatto partite, oppure sono arrivati dopo non potendo svolgere l’intera preparazione. Troveremo comunque le giuste soluzioni per impensierire gli avversari. Borrelli (frattura al metatarso) e Basile (problema muscoalre) sono out, per il resto tutto il gruppo è a disposizione. Non si ha molta conoscenza degli avversari in questa fase perchè le partite giocate non sono tante. Ci basiamo sulle informazioni relative alle idee di gioco che sta portando avanti Ballini e sulle qualità dei singoli giocatori del Catania. Qualche accorgimento è stato previsto, molto dipenderà anche dai duelli individuali, specie sugli esterni perchè avremo a che fare con giocatori bravi nell’uno contro uno come Piccolo, Ceccarelli, Russini, Russotto. Lì ci sarà un’incidenza notevole per il risultato finale. Se saremo bravi in quelle zone di campo potremo dire la nostra nei duelli individuali”.

“Il campionato è difficile per il Catania, il Monopoli e tutte le squadre che hanno qualità e blasone. Poi se parti con il favore del pronostico e non rispetti le aspettative diventa magari un booomerang. Noi sappiamo che ci saranno squadre sulla carta più forti di noi ma questo deve stimolarci per trovare la forza di essere una bella realtà che possa togliersi delle soddisfazioni. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo il desiderio di fare bene e mi auguro di essere all’altezza del mio predecessore trovando un feeling con squadra, società e ambiente. E’ il mio obiettivo personale ma anche di squadra”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***