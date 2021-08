DALL’OGLIO sui social: “Grazie Catania, mi sono sentito a casa. Ora altra sfida, continuando a dare il massimo”

Il centrocampista milazzese Jacopo Dall’Oglio, dopo le dichiarazioni rilasciate a ‘Repubblica’ dove si è soffermato sull’addio al Catania, saluta così i tifosi rossazzurri via social: “Andare via non è mai semplice, soprattutto dai luoghi in cui sei stato bene e ti sei sentito a casa. Ma la vita è esattamente questo: dare il massimo, prendere il meglio e tornare a dare ancora di più, sfida dopo sfida. Ringrazio i tifosi rossoazzurri e tutte le persone con cui ho avuto l’onore di condividere un pezzo di strada. Ora mi aspetta un’altra sfida e sono pronto ad affrontarla allo stesso modo, l’unico che conosco: dando tutto quello che posso. A presto”.

