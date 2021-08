CURIOSITA’: qualche mese fa Ercolani aveva “chiamato” Baldini al Carpi…

Mancavano pochi giorni alla fine dello scorso mese di giugno. Luca Ercolani, neo acquisto del Catania, allora aveva un contratto con il Carpi in un periodo in cui regnava sovrana l’incertezza relativamente all’iscrizione dei rossazzurri al campionato. Si parlava tanto, invece, della possibilità che Francesco Baldini allenasse il Carpi. Ed in effetti la società emiliana contrattò di frequente il tecnico di Massa, sperando di raggiungere un’intesa. Ercolani, ai microfoni de Il Resto del Carlino, era favorevolissimo ad un eventuale accordo con Baldini, sottolineando di averlo “affrontato in Youth League col Manchester quando allenava la Primavera della Juve”, per poi aggiungere: “Mi sembra un profilo eccellente per un Carpi che avrà ancora tanti giovani”. Il destino ha voluto che il Carpi, a sorpresa, fallisse mentre il Catania, seppure con non poche difficoltà, è riuscito ad iscriversi. Le strade tra Ercolani e mister Baldini, comunque, si sono incrociate alle pendici dell’Etna, dove il ragazzo può proseguire il suo percorso di crescita.

