MERCATO: quanti altri innesti attendersi dal Catania?

Mentre prosegue l’attesa sui risvolti societari, si è sbloccato in questi giorni il mercato del Catania definendo gli ingaggi degli svincolati Cataldi, Bianco ed Ercolani, oltre alla risoluzione del contratto con Dall’Oglio, ufficializzato dal Palermo. Il calciomercato estivo chiude tra circa due settimane e sarà interessante vedere quali saranno i prossimi innesti, a fronte di altrettante uscite. Numericamente il Catania è abbastanza coperto adesso, ma si interverrà ancora su determinati settori in cui la società ritene vi sia qualche lacuna. Ad esempio in difesa, dove oltre agli ingaggi di Monteagudo ed Ercolani potrebbero giungere altri due centrali, rispettivamente un destro e un mancino di piede. A centrocampo resta l’incognita Izco, mentre la società continua a non ritenere in uscita Maldonado e potrebbe arrivare un’altra mezzala. In avanti, poco altro da fare. Mister Baldini ha chiesto un “falso nueve” e chissà che non sia l’ex Palermo Rauti, mentre è in standby il rinnovo di Sarao e si registrano contatti per Michele Vano.

