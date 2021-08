ESCLUSIVA – Il profilo di Bianco visto da Rigoli: “Può diventare un giocatore importante”

Nella passata stagione ha vestito la maglia del FC Messina. Quest’anno il Catania lo ha tesserato, facendolo esordire tra i professionisti in Coppa Italia Serie C lo scorso sabato a Vibo Valentia. Parliamo di Gabriel Bianco, 18enne che ha firmato col Catania un contratto annuale con opzione per il rinnovo. Mister Pino Rigoli lo ha allenato a Messina, gli abbiamo chiesto una valutazione sul profilo del ragazzo nato a Monza di Livenza, in provincia di Treviso: “E’ una punta esterna, giocatore bravo nell’uno contro uno, forte sulla fascia – spiega Rigoli – Se riuscisse a giocare più dentro il campo, diverrebbe un calciatore davvero importante. Ha le possibilità per fare bene in maglia rossazzurra, ci può stare in Serie C migliorando nell’aspetto che ho appena citato perchè possiede forza, gamba e un bel piede”. Sabato pubblicheremo il contenuto integrale dell’intervista rilasciata dall’ex allenatore rossazzurro ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***