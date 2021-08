Scaduto il contratto a giugno, Mariano Izco firma un nuovo accordo con il Catania. L’esperto centrocampista, che ha regolarmente sostenuto il lavoro in ritiro a Torre del Grifo, si vincola alla società rossazzurra per un altro anno. L’argentino, al terzo posto per numero di presenze nella storia del Calcio Catania, è anche disponibile per la trasferta di Monopoli. Prosegue, dunque, l’avventura ai piedi dell’Etna di Izco.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***