ESCLUSIVA – Ricchiuti: “Catania, con te ho coronato un sogno. Extra-campo, società troverà soluzione”

Abbiamo scambiato qualche battuta con Adrian Ricchiuti, a distanza di dodici anni esatti dalla sua prima ed unica esperienza in Serie A, quando vestì la maglia del Catania totalizzando più di 90 presenze e 4 gol all’attivo.

Adrian, quali ricordi conservi di questo grande traguardo?

“Fu il coronamento di un sogno. Un sogno realizzato in una città fantastica. Quando inizi a giocare a calcio guardi la tv e pensi come sarebbe bello arrivare a certi livelli. Il mio fu il coronamento di un percorso lunghissimo, alla fine mi sono reso conto di quanto realizzato. Era quello che desideravo da piccolo, avere la fortuna di giocare in Serie A”.

Magari ti sarebbe piaciuto giocare per una big del calcio italiano?

“Non è da tutti militare nel massimo campionato italiano. Per me il Catania era già un grande club in quegli anni. Ho vestito la maglia rossazzurra e mi bastava questo per essere felice. Catania è una piazza bellissima e conservo tanti ricordi significativi. Porto con me inoltre i ricordi negativi, perchè anche dai momenti difficili si deve riuscire a prendere qualcosa di positivo. Forse il momento più esaltante fu proprio quando eravamo ultimi in classifica nel post-Atzori. Sembrava una situazione disperata, invece trovammo la soluzione per risollevarci sul campo”.

Soluzione che il Catania troverà anche adesso sul fronte extra-campo?

“Sì, anche chi sta gestendo il Calcio Catania troverà i giusti rimedi. Bisogna essre ottimisti nella vita, almeno l’ottimismo non si paga (ride, ndr). Ma il mio ottimismo nasce dal fatto che da 2-3 anni si parla di fallimento e poi il Catania, attraverso molti sacrifici economici degli attuali proprietari, ce l’ha fatta. Perchè non dovrebbe farcela anche adesso?”.

Sarebbe stato più semplice non iscriversi e ripartire dalla Serie D?

“Adesso il Catania deve cercare di andare avanti con tutti i mezzi che ha a disposizione, iniziando e finendo il campionato con mani, piedi e testa. Spero che l’attuale proprietà ce la faccia. Anche perchè l’iscrizione è stata formalizzata. Detto questo, io sono sempre stato dell’avviso in questi anni che fosse meglio ripartire dalla D, costituendo una società forte e ben strutturata. A volte attraverso una soluzione drastica si può ripartire alla grande, com’è accaduto in altre piazze. Lo dico senza mancare di rispetto a nessuno, nè a chi lavora per il Catania. E’ un momento difficile da sostenere ma il Catania può risollevarsi”.

