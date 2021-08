ESCLUSIVA: Sarao, il Lecco non molla la presa

Nei giorni scorsi era previsto un incontro per definire con la dirigenza del Catania il rinnovo del contratto di Manuel Sarao. Situazione in standby attendendo lo stipendio di giugno non ancora corrisposto. Il Lecco, che non ha mai fatto mistero di gradire il profilo dell’attaccante, pupillo del Direttore Sportivo Domenico Fracchiolla, secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com mantiene l’interesse nei confronti di Sarao. Qualora dovesse sfumare il prolungamento dell’accordo col Catania – attualmente in scadenza l’anno prossimo – attenzione alla pista bluceleste.

