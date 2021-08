ESCLUSIVA – Tavano (vicepres. Monopoli): “Nostra società sana e seria. Catania, trovata medicina giusta per ripartire. Gara aperta al Veneziani”

L’esperto dirigente Paolo Tavano, attuale vicepresidente del Monopoli, è intervenuto ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com in vista del confronto tra i biancoverdi pugliesi ed il Catania. Prima giornata di campionato con la speranza d’iniziare nel migliore dei modi il percorso e di vivere una stagione ricca di soddisfazioni:

Dottor Tavano, giorni fa è stato nominato vicepresidente del Monopoli. Cosa l’ha spinto ad accettare la proposta?

“Ho accettato il Monopoli dopo tanta insistenza perchè questa è una società sana, conosco il presidente e l’amministratore delegato che gestiscono bene le loro aziende ed il Monopoli è un club pulito, senza debiti, sempre puntuale nei pagamenti, intervenendo sul mercato con oculatezza. Non è un caso se da diversi anni la squadra centra sempre i playoff. A me piace operare in un gruppo di lavoro che punta molto sulla programmazione e la crescita dei giovani locali. Non potrebbe essere altrimenti, soprattutto in Serie C dopo un anno difficile caratterizzato dalla mancanza d’incassi dal botteghino e di sponsor”.

A proposito di giovani, il Catania sta attuando una poltica di contenimento dei costi inserendo in rosa diversi giovani interessanti. Come valuta questa scelta?

“Conosco l’amministratore del Catania, conosco la Sigi, le problematiche legate ai debiti ed all’Agenzia delle Entrate. Mi fa piacere che hanno individuato questa medicina. I tifosi devono avere pazienza. Ho tanti amici ai piedi dell’Etna, dico sempre di essere un tifoso delle squadre del Sud e Catania merita sicuramente la Serie A, ma bisogna guardare in faccia la realtà e capire i sacrifici fatti finora”.

Ritiene anche quest’anno che il girone C sia il più complicato della Serie C?

“Sì, confermo. Come sempre ci sarà qualche sorpresa. Catanzaro e Avellino stanno portando avanti politiche differenti rispetto al Catania, il Bari idem ma ha sul groppone tanti contratti onerosi di cui liberarsi ed ha investito molti soldi in questi anni non riuscendo ad ottenere, finora, i risultati sperati. Io non la vedo facile per Catanzaro, Bari e Avellino. Il Catania invece ha attuato una politica saggia puntando su giovani che pensano a valorizzare se stessi e fare l’interesse della società. Anzi, il Catania lo vedo tra le favorite perchè la scelta di affidarsi a giovani di valore a mio giudizio è molto importante”.

Come si presenta il Monopoli ai nastri di partenza?

“Con la solita voglia di fare bene. Ho visto la gara di Coppa Italia col Potenza e fino all 100′ ho riscontrato tanto impegno nella formazione di Colombo malgrado i carichi di lavoro pesanti, una squadra reattiva. Sono convinto che assisteremo ad una bella partita col Catania, aperta. I rossazzurri avranno le loro motivazioni perchè rappresentano il Catania Calcio, ma anche il Monopoli vorrà dire la sua. Sarebbe importante per noi partire bene facendo un buon esordio in casa. Tanto rispetto per il Catania, tanto rispetto per il Monopoli”.

Mi conferma che siete in buoni rapporti col Catania?

“I rapporti tra le società sono ottimi. Comprendo tutti i sacrifici fatti dalla Sigi nel pagamento degli emolumenti e nel concedere altre fideiussioni. Lo dico non per sviolinare, ma penso che i tifosi dovrebbero apprezzare quanto stia facendo la Sigi. Tutti vorrebbero avere americani e grossi investitori alle spalle, ma poi quanto durano? La Sigi ha dimostrato amore per il Catania, altre società invece avrebbero fatto un passo indietro. Bisogna ripartire con pazienza, programmare, investire nel settore giovanile, scovare talenti e registrare plusvalenze. Questa è la chiave giusta per il Catania e, in generale, per il futuro della Serie C. Vedremo anche se ci sarà una modifica del format. Sicuramente il sistema va reso sostenibile per le società che continuano a fare grandi sacrifici. Ancora devono arrivare i ristori da parte del Ministero. Ristori che sono stati promessi e speriamo giungano a settembre”.

Dove potrà arrivare il Monopoli quest’anno?

“E’ presto per dirlo. E’ stata fatta una politica molto attenta in fatto di giovani, con qualche elemento di una certa esperienza in rosa. Dipenderà soprattutto dalla compattezza del gruppo e dall’armonia interna allo spogliatoio. Sono stati confermati i giocatori con costi non proibitivi creando un’amalgama con dei giovani importanti. Non abbiamo un centro sportivo come il Catania per sostenere gli allenamenti, però ci stiamo adoperando per far stare bene i calciatori con strutture all’altezza. Mister Colombo è persona seria e capace, che si è confrontato per la prima volta con il girone C allenando la Virtus Francavilla. Ho ricavato impressioni positive da lui sul piano della preparazione e della capacità di gestione del gruppo”.

Si ringraziano il Dottor Paolo Tavano e l’ufficio stampa del Monopoli Calcio per la gentile concessione dell’intervista.

