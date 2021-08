ISCRIZIONE: punto di partenza o inizio della fine per il Catania

Era stata depositata con appena due ore d’anticipo rispetto alla scadenza l’intera documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione del Catania al campionato 2021/22. Il rischio concreto, però, è che malgrado l’Elefante risulti iscritto non abbia la forza economica per proseguire la stagione. Ripetendo, in sostanza, l’esperienza del Trapani risalente allo scorso anno, con i granata che furono iscritti al campionato ma, di fatto, non lo iniziarono mai venendo esclusi dalla terza serie e rimanendo senza calcio per un anno.

I principali esponenti di Sigi e Calcio Catania ritenevano che l’iscrizione sarebbe dovuta essere un punto di partenza e non di arrivo. Concetto giustissimo e condivisibile. I fatti degli ultimi giorni, con le prime scadenze federali non rispettate, fanno però temere il peggio. E cioè che per i rossazzurri sia l’inizio della fine. D’altronde è un dato di fatto che se non dimostri di possedere i requisiti per andare avanti non puoi fare calcio. Ci sono delle regole da rispettare, altrimenti sei fuori. Ad oggi le risorse economiche scarseggiano al punto da mettere seriamente a rischio, ancora una volta, la sopravvivenza del Catania. Il mese di agosto non è iniziato sotto i migliori auspici ed i segnali che giungono non sono incoraggianti. A meno che non si metta mano al portafoglio.

