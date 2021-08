EX ROSSAZZURRI – Ciceri su Facebook: “A Catania scrissero che ero un bidone, ma…”

L’ex attaccante del Catania Claudio Ciceri, che ha vissuto tre stagioni intense in rossazzurro, ricorda su Facebook quando ricevette non poche critiche dalla stampa locale al suo approdo ai piedi dell’Etna nel 1974: “Difficile trasmettere le proprie esperienze, io sono stato fortunato nella vita, ma ho imparato a convivere con il dolore, le sofferenze, le critiche. Quando sono arrivato a Catania, i giornalisti più importanti, scrissero che ero un bidone e che per entrare allo stadio, dovevo pagare il biglietto”.

I fatti, però, smentirono tutti. I rossazzurri venivano dall’amara retrocessione in terza serie e tornò in carica il presidente Angelo Massimino, sponsorizzato dall’allora sindaco Ignazio Marcoccio. Quell’anno Ciceri, arrivato dal Chieti, mise a segno qualcosa come 18 gol rivelandosi grande protagonista con Giampietro Spagnolo (che arriverà a 20 centri), della cavalcata che riporterà il Catania in B dopo un solo anno di purgatorio. Ciceri fu uno degli attaccanti più prolifici della storia rossazzurra siglando complessivamente 36 reti.

