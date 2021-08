MERCATO: a Baldini piace il profilo di Terrani

Il Catania prova a definire l’intesa con il Torino per Nicola Rauti, tuttavia si registra la concorrenza di club provenienti dalla serie cadetta. In alternativa mister Francesco Baldini gradirebbe il profilo di Giovanni Terrani, che dovrebbe però ammorbidire le pretese economiche. Il calciatore classe 1994 – in uscita da Bari e che ha contribuito quest’anno a portare il Como in Serie B – è in grado di ricoprire qualsiasi ruolo del reparto avanzato. Sulle sue tracce anche Ancona e Gubbio. Baldini lo ha allenato ai tempi della Lucchese anni fa.

