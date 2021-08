GIOVANILI CATANIA: Coscarella si trasferisce alla Casatese

Tra i giocatori che hanno militato nella formazione Under 17 del Catania nella passata stagione figura il centrocampista Filippo Coscarella. Classe 2004, il ragazzo ha vissuto un’esperienza positiva e formativa lavorando in una struttura di livello come Torre del Grifo Village. Adesso per lui è giunto il momento di affrontare una nuova avventura professionale, ripartendo dal campionato di Serie D. La Casatese, club di Casatenovo (Lombardia), ha annunciato il suo ingaggio rinforzando il pacchetto Under. Coscarella, inoltre, è già sceso in campo per qualche minuto nell’amichevole disputata contro il Lecco.

