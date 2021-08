MERCATO: Di Piazza, spunta l’ipotesi Fidelis Andria

Fresca di ammissione al campionato di Serie C, la Fidelis Andria cerca validi rinforzi per affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione. Tra i profili tenuti in considerazione dalla società pugliese, secondo quanto riporta IamCalcio spicca l’attaccante Matteo Di Piazza, parlando di “reale sogno per il reparto avanzato biancazzurro”. Concluso il prestito al Catania, Di Piazza ha fatto rientro alla base. Il Catanzaro proprietario del cartellino, però, ha deciso di non puntare su di lui, che resta in uscita.

