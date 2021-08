GIOVANILI CATANIA: Primavera, Russo sostituisce Marchese

Catanese ed ex calciatore rossazzurro con cui ha totalizzato oltre 130 presenze, da anni Orazio Russo è operativo all’interno del Calcio Catania in altre vesti. Da team manager a responsabile tecnico del progetto affiliazioni scuole calcio, passando per l’incarico di responsabile dell’attività di base al ruolo di vice allenatore andando ad affiancare Giovanni Pulvirenti (2017) e di tecnico della Berretti e dell’Under 17. Adesso, a seguito della scadenza del contratto che legava Giovanni Marchese al Catania, Russo è stato promosso ad allenare la Primavera 3. Giovane Elefante che ripartirà dal gruppo C composto anche da Avellino, Bari, Catanzaro, Foggia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza, Virtus Francavilla.

