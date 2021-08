GOL E ASSIST: i numeri in carriera degli attaccanti ora in forza al Catania

Sono attualmente nove gli attaccanti in forza al Catania. Analizzando lo score in carriera di ognuno di loro, notiamo come Andrea Russotto abbia realizzato 60 gol in competizioni ufficiali con un totale di 48 assist su 435 apparizioni. 201 presenze, invece, per Simone Russini andato a segno 23 volte confezionando 11 assist mentre sono 62 le marcature di Antonio Piccolo e 30 gli assist in 364 apparizioni (la stragrande maggioranza delle quali in Serie B).

I numeri dell’esterno offensivo scuola Lazio Tommaso Ceccarelli dicono 78 gol e 26 assist su 311 partite disputate. 3 reti e 2 assist in complessive 25 gare giocate per la giovane promessa Gabriel Bianco tra le giovanili di Udinese e Novara, Acireale e FC Messina. Più di 160 presenze in Serie C per Alessandro Gatto con 42 gol all’attivo e 9 assist per i compagni. Il bottino di Manuel Sarao è di 56 reti, 14 assist su 252 gettoni di presenza. Felipe Estrella ha parlato la lingua del gol nelle giovanili di Genoa e Roma raggiungendo quota 19 centri e 5 assist. Infine i numeri della carriera di Reginaldo evidenziano uno score di 84 realizzazioni e 49 assist su quasi 500 incontri giocati.

Ceccarelli, Sarao, Gatto e Reginaldo sono gli unici attaccanti ad essere andati in doppia cifra in singole stagioni. Il primo in tre differenti annate: 11 gol nel 2010/11 (Lazio Primavera), 11 marcature nel 2011/12 (sempre con la Primavera biancoceleste) e 12 volte nel 2017/18 (Prato); 15 marcature per Gatto nel 2013/14 (Primavera Hellas Verona); spiccano le 11 reti di Sarao nel 2018/19 (con la Virtus Francavilla); stesso numero di gol per Reginaldo nel lontano 2004/05 (a Treviso) e ta le file della Paganese (nel 2016/17).

