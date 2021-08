FUTURO CATANIA: avanti con la speranza di riaccendere la passione della gente

Lo abbiamo scritto in tutte le salse. Ci siamo stancati di parlare di aule di tribunale, udienze e creditori che battono cassa. Il popolo rossazzurro deve ritrovare il piacere di parlare di calcio, delle giocate di Russotto e compagni, di sistemi di gioco e, in generale, delle vicende sportive puramente legate al Calcio Catania. Da anni, purtroppo, i tifosi vengono trascinati in vicende che nulla hanno a che vedere con il rettangolo verde. Inoltre, puntualmente, non si fa altro che ricordare le scadenze federali da rispettare allo scopo di affrontare e proseguire la nuova stagione.

Tematiche che hanno avvilito una piazza affamata di calcio dopo avere abbandonato il paradiso della Serie A catapultandosi nell’inferno della Lega Pro. Le gesta dei calciatori sono sostanzialmente passate in secondo piano. E sarà sempre così fino a quando non c’è un deciso cambio di rotta sul piano societario. Lo scenario attuale ancora incerto mal si concilia con l’entusiasmo che i tifosi del Catania sono soliti sprigionare e trasmettere in tutta la sua essenza.

Il Covid, poi, li ha allontanati dagli spalti come ciliegina su una torta dal sapore ulteriormente amaro. Adesso però sembra che da questo punto di vista la situazione possa lentamente tornare alla normalità con la riapertura degli stadi. La speranza è che sia così anche sul fronte extra-campo. Facendo una volta per tutte chiarezza sull’argomento, senza mortificare la fede calcistica per i colori rossazzurri ma riaccendendo la passione della gente, vero cuore pulsante del Calcio Catania.

