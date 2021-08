CATANIA: si attende l’ufficializzazione dei quadri tecnici

Il Calcio Catania non ha ancora ufficializzato i quadri tecnici per la stagione sportiva 2021/22. Attese novità anche in questo senso, quando si avvicina il primo impegno ufficiale di Coppa Italia Serie C con la Vibonese allo stadio “Luigi Razza”. Come riportato nei giorni scorsi, Armando Pantanelli continuerà ad essere operativo nello staff tecnico di Francesco Baldini in qualità di allenatore dei portieri rossazzurri dopo l’esperienza della passata stagione vissuta prima con mister Giuseppe Raffaele, poi con lo stesso Baldini. Confermati anche, tra gli altri, Luciano Mularoni, Davide Bertaccini e Diego Gemignani.

