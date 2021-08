LA GIOVANE ITALIA: “Luca Moro, bomber operaio”

Reperiamo da ‘La Giovane Italia’, da sempre molto attenta in fatto di giovani promesse del calcio italiano, alcuni tratti significativi delle caratteristiche dell’attaccante Luca Moro, prelevata dal Catania via Padova:

“Alla prima esperienza nel campionato Primavera 1 (con la maglia del Genoa) il ragazzo nativo di Monselice (provincia di Padova) si è presentato col suo biglietto da visita: il gol. Nelle ventidue presenze complessive, tra campionato e Coppa Italia di categoria, Moro è andato a segno per dieci volte, contribuendo a trascinare la formazione di mister Chiappino in piena zona playoff (stagione 2019-20)”. “Moro è una prima punta dalle caratteristiche molto interessanti, un profilo che riesce ad abbinare alle evidenti doti fisiche una qualità tecnica più che buona. La sua altezza sfiora il metro e novanta, e Luca sa come usare la mole della quale dispone per rappresentare uno sfogo importante per la manovra e per aprire gli spazi agli inserimenti dei compagni”.

“Il classe 2001 è cresciuto esponenzialmente anche sul piano della finalizzazione” e viene definito “un ragazzo quasi d’altri tempi, che conquista con la semplicità e la passione genuina con la quale si approccia al sogno di diventare calciatore” essendo “destinato ad aprire la strada alle prossime sfide di una giovane carriera che promette decisamente bene”. La descrizione di Moro si completa così: “Bomber operaio, che per stazza e caratteristiche può ricordare un profilo come quello di Bernardo Corradi, anche se Luca ha come modelli Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski”.

