LA SICILIA: Baldini vuole sorprendere, Estrella a Genova per motivi personali. Si spera di riaprire Torre del Grifo ai tifosi

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Non saremo tra le favorite della promozione, ma faremo di tutto per sorprendere”. Non si stanca di ripetere il tecnico rossazzurro che prosegue la sua avventura al timone del Catania con entusiasmo. Nella seduta d’allenamento di ieri, sabato 31 luglio, non era presente il solo Estrella, volato a Genova per motivi personali. Oggi si svolgerà una partita in famiglia e poi quasi sicuramente tra la metà e la fine della prossima settimana ci sarà la prima amichevole con una formazione di Eccellenza o Promozione. Si spera di riaprire le porte del Village ai tifosi ma questo dipenderà dalle norme anti Covid e dalle decisioni che saranno prese in ambito nazionale.

