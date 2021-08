LA SICILIA – Longo: “Entro in Sigi solo per un contributo sostanziale, altrimenti sarebbe inutile”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

A proposito di un eventuale ingresso in Sigi dell’imprenditore Giovanni Longo, impegnato nel settore caseario, quest’ultimo ha dichiarato di essere il cugino del maggiore azionista Gaetano Nicolosi e grande appassionato del Catania Calcio, aggiungendo di avere più volte chiesto ai vertici, in modo informale, “notizie sulle reali condizioni finanziarie, ma che solo dopo averle avute potrò riflettere sulla reale possibilità di fornire il mio contributo”. Contributo che “come mia abitudine di imprenditore, dovrà essere sostanziale e non marginale nella risoluzione delle esigenze di portare avanti la squadra. Viceversa sarebbe inutile”, concludendo di non essere interessato alla visibilità se non quando si parla di cose concrete ed attuabili.

